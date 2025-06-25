غروسي: لا معلومات حول مواقع اليورانيوم المخصب في إيران بعد الضربات الأميركية

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز"، إن ​البرنامج النووي الإيراني​ "تراجع إلى حد كبير"، مشيرًا إلى أن الوكالة لا تملك حاليًا معلومات حول مواقع اليورانيوم المخصب في إيران بعد الضربات الأميركية الأخيرة.

وشدد غروسي على أن تفتيش المواقع النووية ليس "نهجًا تمييزيًا" ضد إيران، مؤكدًا أن طهران ملزمة بالإبلاغ والكشف عن مخزونها من اليورانيوم بموجب التزاماتها الدولية.