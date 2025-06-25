- 1/2
- 2/2
ترأس رئيس عام الرّهبانيّة الأنطونيّة المارونيّة الأباتي جوزف بو رعد، قدّاسًا احتفاليًّا في دير القلعة في بيت مري، بمناسبة عيد مار يوحنا المعمدان، عاونه فيه الآباء المدبرون.
وشدّد في عظته على معاني العيد، انطلاقًا من حياة مار يوحنا المعمدان، مشيرًا إلى أنّ "علينا أن نحمل حنان الله للعالم بروح الحقيقة والجرأة، وهو مثال لكل طالب حياة الرّهبنة. فالقدّيس يوحنا يعلّمنا الجرأة في القرار والسّعي دائمًا لنقول كلمة الحق". وأعرب عن استنكاره "ما تعرّض له أبناء الكنيسة الأرثوذكسيّة في سوريا، وهم اليوم شهداء على مذابح الكنيسة".
كانت هذه تفاصيل خبر بو رعد ترأس قداسًا احتفاليًا بعيد مار يوحنا: علينا أن نحمل حنان الله للعالم بروح الحقيقة والجرأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.