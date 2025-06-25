بو رعد ترأس قداسًا احتفاليًا بعيد مار يوحنا: علينا أن نحمل حنان الله للعالم بروح الحقيقة والجرأة

ترأس رئيس عام الرّهبانيّة الأنطونيّة المارونيّة الأباتي جوزف بو رعد، قدّاسًا احتفاليًّا في دير القلعة في بيت مري، بمناسبة ​عيد مار يوحنا​ المعمدان، عاونه فيه الآباء المدبرون.

وشدّد في عظته على معاني العيد، انطلاقًا من حياة مار يوحنا المعمدان، مشيرًا إلى أنّ "علينا أن نحمل حنان الله للعالم بروح الحقيقة والجرأة، وهو مثال لكل طالب حياة الرّهبنة. فالقدّيس يوحنا يعلّمنا الجرأة في القرار والسّعي دائمًا لنقول كلمة الحق". وأعرب عن استنكاره "ما تعرّض له أبناء الكنيسة الأرثوذكسيّة في سوريا، وهم اليوم شهداء على مذابح الكنيسة".