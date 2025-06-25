وزارة الزراعة أشادت بإقرار مشروع قانون لإبرام اتفاقية قرض مع البنك الدولي لتمويل التحول الأخضر

اعتبرت ​وزارة الزراعة​ في بيان، أنّ "إقرار اللّجان النّيابيّة المشتركة خلال جلستها في مجلس النّواب برئاسة نائب رئيس المجلس النّواب للياس بو صعب، مشروع قانون يرمي إلى إبرام اتفاقيّة قرض مع البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار، لتمويل "مشروع التحوّل الأخضر في قطاع الأغذية الزّراعيّة من أجل التّعافي الاقتصادي"، هو خطوة نوعيّة لدفع عجلة التّعافي الاقتصادي وتعزيز ​الأمن الغذائي​ في لبنان".

وقدّم وزير الزّراعة ​نزار هاني​ عرضًا مفصّلًا حول المشروع، مشدّدًا على أنّه "مشروع استثماري متكامل لدعم ​القطاع الزراعي​، يشكّل رافعةً أساسيّةً لتحفيز النّمو وتحقيق التحوّل الأخضر المستدام". وأكّد أنّ "هذا التّمويل يأتي في سياق تنفيذ خطّة وزارة الزراعة الممتدّة من 2026 إلى 2035، وينسجم مع الاستراتيجيّات الوطنيّة في إدارة المياه والنّفايات، ويتيح استقطاب المزيد من التّمويلات والمشاريع الإنمائيّة".

وأوضحت الوزارة أنّ "المشروع يحمل عنوان "التحوّل الأخضر للأغذية الزّراعيّة من أجل التّعافي الاقتصادي" (GATE)، ويهدف إلى تعزيز صمود المزارعين والمؤسّسات الصّغيرة والمتوسّطة في وجه الأزمات الاقتصاديّة والبيئيّة، من خلال استثمارات ذكيّة مناخيًّا، تحسين البنى التحتيّة الزّراعيّة، وتوفير حلول تمويليّة وإرشاديّة متخصّصة؛ فضلًا عن دعم منظومة سلامة الغذاء وتسويق المنتجات اللّبنانيّة".

وذكرت أنّ "قيمة القرض 200 مليون دولار أميركي مقدّمة من البنك الدّولي للإنشاء والتّعمير، مدّة السّداد 24 سنة تتضمّن فترة سماح لمدّة 5 سنوات، وتاريخ دخول الاتفاقيّة حيّز التّنفيذ هو كحد أقصى في 4 تمّوز 2025".