قوى الأمن: توقيف موظفَين لسرقتهما 75 ألف دولار من شركة في الأشرفية

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بناءً على شكوى وردت إلى مفرزة بيروت القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة بتاريخ 2025-06-17، بادّعاء إحدى الشّركات الكائنة في محلّة الأشرفية- بيروت، حول تعرّضها لسرقة مبلغ مالي وقدره 75 ألف دولار أميركي على عدّة مراحل، باشرت هذه المفرزة تحقيقاتها".
وأوضحت في بلاغ، أنّ "من خلال الاستقصاءات والتحرّيات، ومعطيات التّحقيق، اشتبهت عناصر المفرزة بضلوع موظّفَين في الشّركة بعمليّة السّرقة، فتمّ توقيفهما، وهما: "أ. ق." (مواليد عام 1986، لبناني) وزوجته: "م. ق." (مواليد عام 1988، لبنانيّة)".
وكشفت الشّعبة أنّ "بالتّحقيق معهما، اعترفا بالسّرقة، وتمّ ضبط قسمٍ من المبلغ المسروق وتسليمه للجهة المدّعية. كما ضُبِطَ مسدّسان حربيّان ومماشط وطلقات صالحة للاستعمال"، مشيرةً إلى أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختص".
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