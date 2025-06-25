أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أنّ "وزير الخارجيّة يوسف رجي تلقّى اتصالًا من المفوّضة المسؤولة عن ملف الشّراكة المتوسطيّة في الاتحاد الأوروبي دوبرافكا شويتسا، جرى خلاله البحث بآخر التطوّرات العسكريّة في المنطقة، وتأثيرها على الوضع في لبنان".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "الاتصال تناول مساعي الحكومة اللبنانية لوضع الإصلاحات الاقتصاديّة والإداريّة حيّز التّنفيذ، تمهيدًا لانعقاد مجلس الشرّاكة مع الاتحاد الأوروبي أواخر العام الجاري"، لافتةً إلى أنّ "شويستا أبلغت رجّي استمرار الاتحاد الأوروبي في تقديم المساعدات للجيش اللّبناني. كذلك بحث رجّي مع المفوّضة الأوروبيّة بملف النازحين السوريين في لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر رجي بحث مع مسؤولة أوروبية بمساعي الحكومة لتنفيذ الإصلاحات وملف النازحين السوريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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