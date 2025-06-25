اجتماع تنسيقي بين الدفاع المدني واتحاد بلديات المتن الأعلى لبناء خطة استباقية لمواجهة الحرائق

أعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامّة في ​المديرية العامة للدفاع المدني​، أنّ "اجتماعًا تنسيقيًّا عُقد في مقر اتحاد بلديات المتن الأعلى في بلدة حمانا، ضمّ المدير العام للدّفاع المدني بالتّكليف العميد نبيل فرح، رئيس شعبة الخدمة والعمليّات يوسف بو شعيا، ممثّل رئيس وحدة الخدمة والعمليّات وليد الحشاش، وطاهر المهتار، إلى جانب رئيس اتحاد بلديات المتن الأعلى كريم سركيس".

وأشارت في بيان، إلى أنّه "شارك في الاجتماع عدد من رؤساء البلديّات في المنطقة، وهم: رئيس بلديّة رأس المتن بسام مكارم، رئيس بلدية قبيع مازن زين الدين، رئيس بلدية حمانا أمين لبّس، رئيس بلدية رأس الحرف طوني الأسمر، رئيس بلدية العربانية جهاد رزق الله، رئيس بلدية بزبدين بيار بعقليني، رئيس بلدية قرطاضة جوزف الأسمر، رئيس بلدية القصيبة ابتسام شديد، رئيس بلدية القلعة عماد المصري، نائب رئيس بلدية دير الحرف فادي بو جودة، نائب رئيس بلدية صليما العميد جان إلياس فريحة؛ وعضو الاتحاد المعيّن من قبل بلدية رأس المتن رجا صالحة. كما حضر الاجتماع رؤساء مراكز الدفاع المدني في كلّ من رأس المتن، رأس الحرف، وحمانا".

وأوضحت الدّائرة أنّ "اللّقاء خُصّص للتّداول في الإجراءات الواجب اتخاذها للوقاية من ​حرائق الغابات​ والتّخفيف من آثارها، في ظلّ تنامي المخاطر المناخيّة مع حلول فصل الصّيف، حيث تمّ التّركيز على أهميّة تعزيز التّنسيق بين المديريّة والسّلطات المحليّة لتأمين الجهوزيّة الكاملة ميدانيًّا ولوجستيًّا".

ولفتت إلى أنّ "المجتمعين تطرّقوا إلى ضرورة تنظيف جوانب الطّرقات العامّة والزّراعيّة والمناطق المحيطة بالأحراج والمساكن، فضلًا عن معالجة مكبّات النّفايات الّتي تُعدّ من أبرز مسبّبات اندلاع النيران. كما تمّ التّأكيد على أهميّة مراقبة أي تصاعد دخاني خلال فترات الجفاف، وتفعيل آليات التدخّل السّريع عند الضّرورة، إلى جانب إطلاق حملات توعية للسّكان المحليّين حول سبل الوقاية؛ وسلوكيّات التصرّف السّليم عند رصد أي خطر".

كما ذكرت أنّ "في هذا الإطار، تمّ التّشديد على أهميّة شقّ طرق داخل بعض المناطق الحرجيّة لتسهيل وصول آليّات الدّفاع المدني إلى بؤر النّيران، لا سيّما في الأحراج الكثيفة الّتي تُعدّ من النّقاط السّاخنة في موسم الصيف. كما تمّ الاتفاق على تفعيل حملات التّوعية عبر الجمعيّات المحليّة، النّوادي، الكنائس والجوامع، حيث ستتولّى المديريّة إعداد منشورات توجيهيّة يتمّ توزيعها على المواطنين من خلال هذه الهيئات؛ بما يضمن إيصال الرّسائل التوعويّة إلى أوسع شريحة ممكنة".

وركّزت الدّائرة على أنّ "في ما يتعلّق بمرحلة الاستجابة، فقد جرى التّشديد على ضرورة التّبليغ الفوري والدّقيق عن الحرائق، وضرورة التحرّك السّريع من قبل فرق الإطفاء، مع التّنسيق الكامل بين الدّفاع المدني والبلديّات الّتي يمكنها أن تؤدّي دورًا داعمًا خلال عمليّات المكافحة، لا سيّما من خلال توفير المعدّات والمستلزمات والمعلومات اللّوجستيّة الضّروريّة".

وأضافت: "في المرحلة اللّاحقة لإخماد الحرائق، ناقش المجتمعون سبل مراقبة المواقع المتضرّرة، منعًا لتجدّد النّيران، وضرورة فتح تحقيق لتحديد أسباب اندلاعها ومحاسبة المسؤولين عنها. كما تمّ التشديد على متابعة جهوزيّة الفرق والمعدّات، وإعادة تقييم حاجات المراكز الواقعة ضمن نطاق الاتحاد".

وفي ختام الاجتماع، أكّد العميد فرح أنّ "الشّراكة بين المديريّة العامّة للدّفاع المدني واتحاد بلديات المتن الأعلى، إلى جانب التّعاون الوثيق مع رؤساء المراكز والبلديّات، يُشكّل ركيزةً أساسيّةً في بناء خطّة استباقيّة متكاملة لمواجهة حرائق الغابات والحدّ من أضرارها البيئيّة والإنسانيّة".