الخارجية الأميركية عرضت مكافأة تصل لـ5 ملايين دولار للعثور على أميركي مختطف بأفغانستان

عرضت وزارة الخارجية الأميركية مكافأة تصل إلى خمسة ملايين دولار، مقابل أي معلومات تؤدّي إلى تحديد موقع أميركي مختطف في أفغانستان منذ العام 2022.
وأوضحت المتحدّثة باسم وزارة الخارجيّة تامي بروس، أنّ محمود شاه حبيبي، وهو رجل أعمال أميركي يحمل أيضًا الجنسيّة الأفغانيّة، اختُطف في كابول مع سائقه في سيّارة في 10 آب 2022، واحتجزته حركة "طالبان"، لافتةً إلى أنّه كان يعمل مستشارًا لشركة اتصالات مقّرها في كابول. ولفت إلى "أنّنا لم نتلقَّ أي أنباء عنه منذ اعتقاله الأوّل، ولم تقدّم "طالبان" بعد أيّ معلومات عن مكان تواجده أو حالته الصّحيّة".
يُذكر أنّ في كانون الثّاني الماضي، أفرجت حكومة "طالبان" عن أميركيَّين هما راين كوربيت ووليام مكينتي، مقابل إطلاق سراح سجين أفغاني في الولايات المتّحدة، وذلك في إطار عمليّة تبادل جرت بوساطة قطريّة.
وكانت قد اعتقلت سلطات "طالبان" عشرات الأجانب، منذ أن عادت الحركة إلى السّلطة في آب 2021، بعد انسحاب القوّات الأميركيّة.
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