أشارت "وكالة الأنباء القطريّة- قنا"، إلى أنّ "أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، الّذي أكّد تضامن بلاده مع قطر، وإدانتها الشّديدة للهجوم الإيراني على قاعدة العديد الجوّيّة، الّذي يُعتبَر انتهاكًا صارخًا لسيادة قطر ومجالها الجوي، وللقانون الدّولي وميثاق الأمم المتّحدة".
ولفتت إلى أنّه "شدّد على رفض بلاده القاطع لأي اعتداء يهدّد أمن قطر وسلامتها، ويقوّض أمن المنطقة واستقرارها"، داعيًا بن حمد إلى "ضبط النّفس واللّجوء إلى الحلول الدّبلوماسيّة".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الإمارات أكد لأمير قطر إدانته للهجوم الإيراني: نرفض أي اعتداء يهدد أمن قطر وسلامتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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