الأمم المتحدة: خريطة طريق انتقالية في ليبيا

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

كشفت الأمم المتحدة، أمس، اعتزامَها تقديم خريطة طريق محددة زمنياً لعملية سياسية تعكس مطالب الشعب الليبي في إنهاء المراحل الانتقالية.

وقالت المبعوثة الأممية لدى ليبيا، «هانا تيتيه»، في إحاطتها الثانية أمام مجلس الأمن الدولي، إن عدداً كبيراً من الليبيين يرغبون في عملية سياسية تنهض بالمشاركة الجماهيرية وتمنحهم فرصةً لانتخاب قيادتهم وإنتاج حكومة ذات ولاية واضحة، مشيرةً إلى أن الليبيين فقدوا الثقة في الأجسام الحالية، ويشككون في استعدادها لوضع مصالحها فوق المصالح الوطنية.

وأكدت المبعوثة الأممية لدى ليبيا أن اجتماع لجنة المتابعة الدولية لعملية برلين يعد نقلةً مهمةً لتنشيط الدعم الدولي بهدف دفع الجهود التي تقودها الأمم المتحدة إلى الأمام تمهيداً لإطلاق عملية سياسية جامعة في ليبيا، لافتةً إلى أن الحضورَ وافقوا على الاجتماع بشكل منتظم لتنسيق وتقديم الدعم الدولي للعملية السياسية بدعم أممي.

ولفتت إلى أن الدعم الدولي لا يمكن الاستغناء عنه، حيث تقف ليبيا أمام منعطف طرق في جهودها لتحقيق هدفها في تعزيز الديمقراطية وانتخاب حكومة توحد المؤسسات.

وفي طرابلس، بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، أمس، مع رئيسة بعثة التقييم الاستراتيجي لعمل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، دانييلا كوروسلاك، مستجدات العملية الانتخابية، والدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة في تقديم الدعم الفني والاستشاري للمفوضية.

وذكر المكتب الإعلامي للمفوضية أن اللقاء يأتي في إطار دعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للعملية الانتخابية في ليبيا، والمساعدة في إدارة العمليات، وتدريب الكوادر، وضمان توفير بيئة انتخابية آمنة تشجّع على مشاركة جميع الفئات المستهدفة في العملية الانتخابية.

وفي سياق آخر، بحث الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية مع الفريق الركن صدام خليفة حفتر رئيس أركان القوات البرية بالجيش الليبي، سبلَ تعزيز آفاق التعاون بين القوات المسلحة لكلا البلدين في مختلف المجالات العسكرية والأمنية.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، بحسب بيان صحفي، على عمق الروابط التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، مشيراً إلى حرص مصر وقواتها المسلحة على دعم الشعب الليبي الشقيق والقوات المسلحة الليبية، مؤكداً على ضرورة تنسيق الرؤى وتضافر الجهود المشتركة نحو تأمين الحدود والحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية والبحث عن كافة الأطر والآليات التي تحقق ضبط الأوضاع الأمنية في كافة الأراضي الليبية.