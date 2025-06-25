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أمير دولة قطر يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس السوري

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تلقى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، اليوم اتصالًا هاتفيًا من الرئيس السوري أحمد الشرع.

وأكد الرئيس السوري خلال الاتصال، تضامن بلاده مع دولة قطر وإدانتها الشديدة للعدوان الإيراني على قاعدة العديد الجوية، الذي يُعد انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وشدد على رفض بلاده القاطع لأي اعتداء يهدد أمن وسلامة دولة قطر ويقوض أمن واستقرار المنطقة.

من جانبه أعرب سمو أمير دولة قطر عن شكره للرئيس السوري على مشاعره الصادقة وتضامنه المقدر مع دولة قطر وشعبها.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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