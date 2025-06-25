شكرا لقرائتكم خبر عن عماد الدين حسين: الهدنة الإيرانية الإسرائيلية لم تُنهِ المعركة.. بل تمهد لجولة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

قال عماد الدين حسين الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ، إن التدخل الأمريكي المفاجئ بقيادة الرئيس دونالد ترامب لفرض هدنة بين إيران وإسرائيل، جاء بعد أن حقق الطرفان أهدافًا استراتيجية مؤقتة، مشيرًا إلى أن هذا لا يعني انتهاء المعركة، بل "نهاية جولة من حرب طويلة لا تزال مستمرة".

وأضاف حسين، خلال مداخلة مع الإعلامية شاهندة عبدالرحيم، على قناة "إكسترا نيوز"، أن إسرائيل تمكنت بالفعل من تحقيق مجموعة من الأهداف الجوهرية، أبرزها تدمير أجزاء كبيرة من البنية التحتية للبرنامج النووي الإيراني، ضرب منظومات الدفاع الجوي، استهداف مخازن ومراكز إنتاج الصواريخ، اغتيال عدد كبير من العلماء والخبراء النوويين.

وأوضح أن أسلوب ترامب في إدارة الأزمات يعتمد على التصريحات المتضادة، إذ يلوّح بالحرب ثم يدعو للحوار، وهو ما بات مفهومًا على المستوى الدولي، لكنه أشار إلى تقارير تؤكد أن ترامب مارس ضغوطًا مباشرة على إسرائيل لوقف العملية، رغم رغبة تل أبيب في استكمال بنك أهدافها داخل إيران.

أما من جهة إيران، فرأى حسين أن طهران تعتبر بقاء نظامها السياسي وعدم سقوطه في هذه الضربات انتصارًا كبيرًا، بل وربما تمكّن لاحقًا من استئناف العمل على مشروعها النووي بطرق مختلفة، خاصة في ظل انسحاب الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعدم تمكنها من مراقبة ما يجري داخل المواقع الإيرانية.

وأشار إلى أن هناك معلومات تفيد بأن إيران أخلت منشآتها النووية الحساسة في نطنز وفوردو وأصفهان من المواد المخصبة قبل بدء القصف الإسرائيلي، مما قلل من تأثير الضربات الأمريكية والإسرائيلية.

واختتم حسين تصريحاته بالتأكيد على أن السؤال عن المنتصر أو المهزوم سابق لأوانه، مشددًا على أن ما سيُترجم على الأرض هو ما ستفعله إيران بأذرعها في المنطقة، وما إذا كانت ستتمكن من إعادة تشغيل أجهزة الطرد المركزي، وإلى أي مدى ستصمد الهدنة في ظل تهديدات إسرائيل بـ"ضرب المشروع النووي من جديد إذا أعيد بناؤه".



