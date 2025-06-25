شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر: وقف إطلاق النار يجنب شعوب المنطقة المزيد من الدمار والان مع تفاصيل الخبر

ثمن الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر والخبير الاقتصادي، قرار وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، ويعتبره خطوة إيجابية نحو تهدئة التوترات الإقليمية وتجنيب شعوب المنطقة المزيد من الدمار وسفك الدماء.

وأكد الدكتور السعيد غنيم ، أن هذا القرار يُمثل فرصة حقيقية للمجتمع الدولي، والقوى الإقليمية الفاعلة، لبذل المزيد من الجهود السياسية والدبلوماسية لإرساء دعائم السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، والدفع نحو حلول عادلة وشاملة للقضايا العالقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

كما شدد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر على أهمية البناء على هذه الخطوة لترسيخ مبدأ الحوار وتغليب لغة العقل، والابتعاد عن التصعيد الذي لا يخدم سوى مصالح قوى الفوضى والتطرف.

وأعرب النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر عن دعم الحزب الكامل للجهود المصرية والعربية والدولية الساعية لاحتواء النزاعات المسلحة في المنطقة، ويجدد دعوته لجميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والعمل بجدية من أجل إحلال سلام دائم وشامل يخدم تطلعات الشعوب في الأمن والتنمية.

