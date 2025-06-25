شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة كمال: الهدف الوحيد من الحرب الإيرانية الإسرائيلية وقف حل الكنيست وحكومة نتنياهو والان مع تفاصيل الخبر

قال أسامة كمال مقدم برنامج "مساء dmc"، على قناة dmc، إن اليهود الإيرانيين نسبة ليست قليلة من الشعب الإسرائيلى، والهدف الوحيد من الحرب الإيرانية الإسرائيلية هو وقف حل الكنيست وحكومة نتنياهو.

وأضاف أسامة كمال أن الطيران الإسرائيلى عربد فوق طهران بشكل كبير وفى النهاية شوية اغتيالات، وانا لم أقتنع بأن إيران ليس لديها دفاع جوى رغم أن وظيفتها صناعة الصواريخ وبيع مسيرات لأكبر دول العالم.

ولفت أسامة كمال إلى أن الظاهر فى الحرب هو الاشتباكات التى رأيناها، وإدارة ترامب تلعب على جميع الجبهات تضرب من جهة وتفتح الحوار من جهة ثانية وترعى هدنة من جهة ثالثة وتلوح بإسقاط نظام من جهة رابعة.

أوضح أسامة كمال، أن هذه ليست المرة الأولى التى تستدعى فيها أمريكا سيناريو الشعب يغير النظام بتدبير من الخارج، لافتا إلى أن أمريكا فى عام 2003 غزت العراق بحجة وجود أسلحة دمار شامل.



