أمن الدولة: توقيف سوري لمزاولته مهنة الطب من دون ترخيص داخل منزله في عرسال

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة- قسم الإعلام والتّوجيه والعلاقات العامّة، في بيان، أنّ "متابعةً للجهود الاستعلاميّة الّتي تبذلها المديريّة لضبط المخالفات الصحيّة وحماية السّلامة العامّة، أوقفت دوريّة من مديرية بعلبك الهرمل الإقليميّة- مكتب الهرمل، السّوري (م. ق.)، لمزاولته مهنة الطّب من دون ترخيص قانوني داخل منزله في بلدة عرسال، إضافةً إلى عمله في عدد من المراكز والمستشفيات الصّحيّة".
وأشارت إلى أنّه "ضُبطت بحوزته عدّة أدوات طبيّة يستخدمها خلال نشاطه غير الشّرعي"، لافتةً إلى أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّه، بناءً لإشارة القضاء المختص".
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