الجيش: توقيف أحد أبرز قياديي "داعش" وضبط أسلحة وذخائر ومعدات لتصنيع مسيّرات

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​- مديريّة التّوجيه، أنّ "بعد سلسلة عمليّات رصد ومتابعة أمنيّة، أوقفت ​مديرية المخابرات​ المواطن (ر.ف.)، الملقّب بـ"قسورة"، وهو أحد أبرز قياديّي تنظيم "​داعش​" الإرهابي، كما شارك في التّخطيط لعمليّات أمنيّة".

وأوضحت في بيان، أنّه "ضُبطت في حوزته كميّة كبيرة من الأسلحة والذّخائر الحربيّة، بالإضافة إلى أجهزة إلكترونيّة ومعدّات لتصنيع الطّائرات المسيّرة"، مشيرةً إلى أنّ "الموقوف كان قد تسلّم قيادة التّنظيم في لبنان بعد توقيف سلفه المواطن (م. خ.) الّذي عيّنه التنظيم "والي لبنان"، والملقّب بـ"أبو سعيد الشامي"، مع عدد كبير من القادة، نتيجة عمليّة نوعيّة لمديريّة المخابرات بتاريخ 27/12/2024". ولفتت إلى أنّ "المضبوطات سُلّمت، وبوشر التّحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".