مصادر "CNN": تقييم استخباراتي أميركي أولي يظهر أن الضربات لم تدمر المكونات الأساسية للبرنامج النووي الإيراني

أفادت شبكة "سي إن إن- CNN" الأميركيّة، بأنّ "الضّربات العسكريّة الأميركيّة على ثلاث منشآت نوويّة إيرانيّة في نهاية الأسبوع الماضي، لم تدمّر المكوّنات الأساسيّة للبرنامج النّووي للبلاد، ومن المرجّح أنّها أعادت البرنامج إلى الوراء بضعة أشهر فقط، وفقًا لتقييم استخباراتي أميركي مبكر وصفه أربعة أشخاص مطّلعين عليه".

وأشارت إلى أنّ "هذا التّقييم أعدّته وكالة استخبارات الدّفاع، الذراع الاستخباراتيّة للبنتاغون". وأوضح أحد المصادر أنّه "يستند إلى تقييم لأضرار المعركة أجرته القيادة المركزيّة الأميركيّة، في أعقاب الضّربات الأميركية".

ولفتت الشّبكة إلى أنّ "تحليل الأضرار الّتي لحقت بالمواقع وتأثير الضّربات على طموحات إيران النّوويّة لا يزال جاريًا، وقد يتغيّر مع توافر المزيد من المعلومات الاستخباراتيّة. إلّا أنّ النّتائج الأوّليّة تتعارض مع ادّعاءات الرّئيس الأميركي دونالد ترامب المتكرّرة، بأنّ الضّربات "دمّرت تمامًا" منشآت التّخصيب النّووي الإيرانيّة. كما صرّح وزير الدّفاع الأميركي بيت هيغسيث يوم الأحد الماضي، بأنّ طموحات إيران النّوويّة قد قُضي عليها".