اعتبر رئيس المجلس السياسي الأعلى لجماعة الحوثي مهدي المشاط أن "​إيران​ حققت انتصارا كبيرا في المواجهة مع إسرائيل والولايات المتحدة". وقال المشاط إن "إيران كسرت المحاولة اليائسة لفرض الهيمنة على المنطقة العربية والإسلامية ومنح الكيان الصهيوني التفوق العسكري"، مضيفا أنها حافظت على حقوقها في الاستثمار في برنامج نووي سلمي وحقوقها الدفاعية.

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس المجلس السياسي الأعلى لجماعة الحوثي: إيران حققت انتصارا كبيرا في المواجهة مع إسرائيل والولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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