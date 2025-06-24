نتانياهو: إذا حاولت إيران إعادة بناء برنامجها النووي فسندمره

اشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الى اننا "هاجمنا عشرات المواقع التابعة للبرنامج النووي ال​إيران​ي"٬ لافتا الى ان "إذا حاولت إيران إعادة بناء برنامجها النووي فسندمره".

ولفت الى ان "سبق أن وعدتكم أن إيران لن تحصل على سلاح نووي"٬ مضيفا ان "هجمتنا المفاجئة ستسجل في تاريخ الحروب وقتلنا فيها كبار القادة وعلماء الذرة الإيرانيين"٬ معتبرا ان "انضمام الولايات المتحدة حدث تاريخي وثمرة جهود قدتها مع الوزير ديرمر".