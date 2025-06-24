سلطات النرويج تخصص 642 مليون دولار لدعم أوكرانيا بطائرات مسيّرة

أفادت وكالة "رويترز" بأن الحكومة النرويجية ستقدم ​مساعدات عسكرية​ جديدة لأوكرانيا بقيمة 6.5 مليار كرونة نرويجية أي ما يعادل نحو 642 مليون دولار أميركي تخصصها لشراء طائرات مسيّرة.

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