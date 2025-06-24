"إن بي سي نيوز" عن مصدر: القيادة الإسرائيلية شعرت بالذهول من انتقاد ترامب لها ولإيران علنا وبشكل لاذع

نقلت شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية عن مصدر أن "القيادة الإسرائيلية شعرت بالذهول من انتقاد الرئيس دونالد ترامب لها ولإيران علنا وبشكل لاذع".

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