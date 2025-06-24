اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعلنت مقتل متعاون خامس معها في قطاع غزة

أعلنت ​اللجنة الدولية للصليب الأحمر​، التي تتخذ من جنيف مقرًّا، أنّ أحد المتعاونين معها قُتل في ​غزة​ الأحد، وهو الخامس منذ بدء الحرب في القطاع الفلسطيني.

وأوضحت أنّ "محمود بركة الذي كان يعمل في الدعم اللوجستي في مستشفى الصليب الأحمر الميداني في رفح، قُتل الأحد أثناء عودته إلى منزله"، مشيرة إلى أنّه "ترك خلفه زوجته وثلاثة أبناء وبنتَين"، مشدّدةً على أنّ "مقتله يشكّل لحظة مؤلمة بالنسبة إلى فرقنا".

وأكدت المنظمة أنّ "هذه الخسارة المؤلمة تذكّرنا مرّة جديدة بالتحديات الهائلة التي يواجهها زملاؤنا وسكان غزة كلّ يوم".