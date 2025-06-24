ترامب وصل الى هولندا للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلس

وصل الرئيس الاميركي دونالد ترامب إلى هولندا للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، حيث سيسعى الحلفاء إلى تقديم تعهدات بزيادة الإنفاق الدفاعي يطالب بها الرئيس الأميركي. وحطت الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" التي أقلّت ترامب في مطار سخيبول في أمستردام، وسيتوجه مباشرة إلى لاهاي حيث يقيم الملك الهولندي مأدبة عشاء في مستهل اجتماع الحلف الذي يستمر يومين.

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