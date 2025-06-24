المجال الجوي الإيراني سيبقى مغلقا حتى الأربعاء

اعلنت وكالة مهر نقلا عن مسؤول٬ انه "سيبقى المجال الجوي الإيراني مغلقا حتى الساعة 14,00 (10,30 ت غ) الأربعاء"٬ على الرغم من توقف الأعمال العدائية بين إيران وإسرائيل بعد حرب استمرت 12 يوما.
وأفاد المتحدث باسم وزارة الطرق التي تعنى أيضا بالنقل الجوي مجيد أخوان "تبعا للتطورات الأخيرة، سيبقى المجال الجوي للبلاد مغلقا حتى الأربعاء الساعة 14,00 لضمان سلامة المسافرين والرحلات الجوية".
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