البابا لاوون أعرب عن "حزنه العميق" و"تضامنه القلبي" إزاء الهجوم على الكنيسة بدمشق

أبرق البابا ​لاوون الرابع عشر​ معزّيًا بضحايا الهجوم الّذي استهدف المصلّين داخل كنيسة مار الياس للرّوم الأرثوذكس في ​دمشق​، مساء الأحد الماضي.

وأشار، في البرقيّة الّتي حملت توقيع أمين سرّ دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، إلى "الحزن العميق الّذي ألمّ به لدى تلقّيه نبأ الاعتداء الّذي أسفر عن سقوط العديد من الضّحايا"، معبّرًا عن "تضامنه القلبي مع جميع الأشخاص الّذين تأثّروا بسبب هذه المأساة".

ولفت البابا لاوون الرّابع عشر، إلى "أنّه يود أن يوكل أنفس الضّحايا إلى رحمة الآب السّماوي، وأنّه يرفع الصّلاة على نيّة مَن فقدوا أحبّاءهم". كما أكّدت البرقيّة أنّ البابا "يصلّي أيضًا من أجل الشّفاء العاجل للجرحى والمصابين، سائلًا الله أن يسكب بلسم عزائه في القلوب، وأن يمنح الأمّة السّوريّة الشّفاء والسّلام".