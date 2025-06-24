محدث: إسرائيل تعلن رسميا موافقتها على وقف إطلاق النار مع إيران

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت الحكومة الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، 24 يونيو 2025، رسميًا، موافقتها على وقف إطلاق النار مع إيران، وذلك في بيان صدر عن ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، والذي أكد أن القرار جاء "في ضوء تحقيق أهداف العملية العسكرية وبالتنسيق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب".

وأوضح البيان أن إسرائيل نجحت في "تحقيق انتصار كبير" من خلال "إزالة التهديد النووي الإيراني والصواريخ البالستية"، وهو ما اعتبرته القيادة الإسرائيلية إنجازًا استراتيجيًا يسمح بإنهاء العمليات القتالية.

وأكد ديوان نتنياهو أن الحكومة وافقت على اقتراح ترمب بشأن وقف إطلاق النار، محذرًا في الوقت ذاته من أن "إسرائيل سترد بقوة على أي انتهاك للاتفاق من قبل إيران أو أي جهة أخرى".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، صباح اليوم، أن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل دخل حيّز التنفيذ، وهو ساري المفعول، مطالبًا الطرفين بعدم انتهاكه.

وأفاد ترامب، بأن اتفاق وقف إطلاق النار، يبدأ على مرحلتين، بحيث تبادر إيران إلى تنفيذه أولًا، تليها إسرائيل بعد 12 ساعة. واعتبر أن هذه الخطوة تمهّد لإنهاء ما وصفه بـ"حرب الأيام الـ12".

ومن جانبه، أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن طهران ستوقف ردها على إسرائيل إذا أنهت الأخيرة عدوانها.

وفي تصريحات لشبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية، قال ترامب إنّ يوم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران هو "يوم رائع للعالم، وللشرق الأوسط، وللولايات المتحدة"، معربًا عن سعادته بـ"إتمام المهمة"، وتوقّع أن يستمر وقف إطلاق النار "إلى الأبد".

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وقال ترامب في بيان نشره عبر منصته للتواصل الاجتماعي، "تروث سوشيال": "تهانينا للجميع! تم الاتفاق بشكل كامل بين إسرائيل وإيران على وقف كامل وتام لإطلاق النار (بعد حوالي 6 ساعات من الآن، عند انتهاء الطرفين من المهام النهائية وذلك لمدة 12 ساعة".

وأضاف "عندها ستُعتبر الحرب منتهية! رسميًا، ستبدأ إيران بوقف إطلاق النار، وبعد مرور 12 ساعة، تبدأ إسرائيل بدورها بوقف إطلاق النار، وعند الساعة الـ24، سيُعلن العالم رسميًا نهاية ما ينبغي تسميته حرب الأيام الـ12".

وأضاف أن "الاتفاق ينص على التزام الطرفين بالهدوء والاحترام المتبادل خلال فترة وقف إطلاق النار"، فيما أشاد نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس، بنجاح ترامب في التوصّل إلى اتفاق وقف إطلاق نار شامل بين إيران وإسرائيل، معتبراً أنه "إنجاز دبلوماسي مهم ولافت".

وقال ترامب "بافتراض أن كل شيء سيتم كما هو متوقّع، وهو ما سيحدث، أود أن أهنئ الدولتين، إسرائيل وإيران، على امتلاكهما الصبر، والشجاعة، والذكاء لإنهاء ما كان يمكن أن يكون حربًا تستمر لسنوات وتدمّر الشرق الأوسط بأكمله – لكنها لم تفعل، ولن تفعل أبدًا!".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن "ترامب أنجز ما لم يتخيله أي رئيس آخر في التاريخ. القضاء على البرنامج النووي للنظام الإيراني، والتوصل إلى وقف إطلاق نار غير مسبوق بين إسرائيل وإيران". وأضافت في منشور على "إكس": "إنه أمر مذهل".

المصدر : عرب 48