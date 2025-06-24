11 قتيلاً في هجوم روسي جنوب شرق أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مسؤولون أوكرانيون، اليوم الثلاثاء، إن هجوماً صاروخياً روسياً استهدف جنوب شرق البلاد أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 11 شخصاً، في وقت دعا فيه الرئيس فولوديمير زيلينسكي، خلال كلمته في قمة حلف شمال الأطلسي، حلفاء كييف إلى تعزيز دعمهم لصناعة الدفاع الأوكرانية.

وأوضح حاكم سيرجي ليساك، حاكم دنيبروبيتروفسك، أن الهجوم أسفر عن مقتل تسعة أشخاص في دنيبرو، عاصمة الإقليم، مشيراً إلى أن موجة الانفجارات تطايرت شظاياها لتصيب عشرات من ركاب القطارات بالزجاج المتناثر، كما تسببت في أضرار مادية طالت عدداً من المدارس ومستشفى.

وأضاف ليساك أن عدد المصابين بلغ 153 شخصاً، ومن بينهم 18 طفلاً.

وجاء هذا الهجوم في وقت دعا فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال قمة حلف شمال الأطلسي المنعقدة في هولندا، الدول الأعضاء إلى تعزيز استثماراتها في قطاع الدفاع الأوكراني المتنامي واتخاذ خطوات صارمة لمنع تصدير المكونات الأجنبية التي قال إن موسكو تستخدمها في تصنيع أسلحتها.

وكتب زيلينسكي على منصة «إكس» رداً على الهجوم «هذه ليست معركة يصعب فيها اختيار جانب.. فالوقوف إلى جانب أوكرانيا يعني الدفاع عن الحياة».

ومن المتوقع أيضاً أن يلتقي زيلينسكي بالرئيس الأميركي دونالد ترامب على هامش القمة.