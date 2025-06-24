تطبيق جديد ينافس واتساب وتيليجرام في روسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، قانونا يسمح بتطوير تطبيق مراسلة مدعوم من الدولة ومرتبط بالخدمات الحكومية في وقت تسعى فيه العاصمة موسكو إلى تقليل اعتمادها على منصات مثل واتساب وتيليجرام.

وسعت روسيا منذ فترة إلى ترسيخ ما تسميه السيادة الرقمية من خلال تعزيز خدمات محلية. وأصبح سعيها لاستبدال المنصات التقنية الأجنبية أكثر إلحاحا مع انسحاب بعض الشركات الغربية من السوق الروسية عقب الأزمة الأوكرانية في فبراير 2022.

ويقول نوب روس إن التطبيق الحكومي سيحتوي على خصائص لا تتوفر في منصات مثل تيليجرام وواتساب.

وقال ميخائيل كليماريف، مدير جمعية حماية الإنترنت، وهي منظمة روسية تدافع عن الحقوق الرقمية، في وقت سابق من الشهر الجاري إنه يتوقع أن تعمل روسيا على خفض سرعة واتساب وتيليجرام لتشجيع الناس على التحول إلى التطبيق الجديد.