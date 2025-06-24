زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب الدومينيكان وبورتوريكو

ابوظبي - سيف اليزيد - ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر المياه الواقعة شمال شرق جمهورية الدومينيكان في وقت متأخر من مساء الإثنين، ما أدى إلى أضرار طفيفة.

وأفاد مسؤولون في بورتوريكو المجاورة بأن الزلزال تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من أحياء بلدة أوتوادو شمال غرب البلاد.

ووفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وقع مركز الزلزال على بعد نحو 77 كيلومترًا شمال شمال شرق مدينة بونتا كانا في الدومينيكان، وعلى عمق 68 كيلومترًا. كما أشارت الهيئة إلى تسجيل ما لا يقل عن 12 هزة ارتدادية منذ وقوع الزلزال.