الرئيس عون اتصل بالشرع معزيًا بضحايا التفجير الذي استهدف كنيسة بدمشق: نستنكر هذه الجريمة

أجرى رئيس الجمهوريّة ​جوزاف عون​ اتصالًا هاتفيًّا بالرّئيس السّوري ​أحمد الشرع​، وقدّم له التّعازي بضحايا التّفجير الإرهابي الّذي استهدف مساء الأحد الماضي، كنيسة مار إلياس للرّوم الأرثوذكس في حي الدويلعة في ​دمشق​.

وجدّد الرّئيس عون "استنكاره لهذه الجريمة الّتي ذهب ضحيّتها أبرياء، وطاولت صرحًا دينيًّا له حرمته وقدسيّته"، مؤكّدًا "تضامن ​لبنان​ رئيسًا وشعبًا مع عائلات الضّحايا"، ومتمنّيًا "الشّفاء العاجل للجرحى".

بدوره، شكر الشّرع، بحسب بيان مكتب الإعلام في رئاسة الجمهوريّة، الرّئيس عون على "التّعازي والتّضامن مع الشّعب السّوري"، مشيرًا إلى أنّ "السّلطات الأمنيّة السّوريّة ألقت القبض على المتّهمين بالمشاركة في تنفيذ الجريمة، والّذين ينتمون إلى خليّة إرهابيّة"، ولافتًا إلى "إجراءات ستُتّخذ لمنع تكرار ما حصل".