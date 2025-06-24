فرق "مؤسسة مياه الجنوب" بدأت أعمال إعادة تأهيل محطة مياه الوزاني المدمرة

بدأت فرق الصّيانة التّابعة لـ"مؤسسة مياه لبنان الجنوبي"، بالتّعاون مع اللّجنة الدّوليّة للصّليب الأحمر والجيش اللبناني وقوّة "اليونيفيل"، تنفيذ المرحلة الأولى من أعمال إعادة تأهيل محطّة مياه الوزاني، الّتي دمّرها القصف الإسرائيلي بالكامل خلال الأيّام الماضية.
وتشمل هذه المرحلة، الّتي ستستمر لمدّة خمسة أيّام، أعمال الجرف وإزالة الرّدميّات من محيط المحطّة الواقعة على نهر الوزاني، تمهيدًا للبدء بالمرحلة الثّانية الّتي تتضمّن تركيب مضخّات جديدة، لتأمين عودة ضخّ المياه إلى عدد من المناطق الّتي كانت تعتمد على المحطّة، لاسيّما الوزاني، وطى الخيام، عين عرب، سردا والماري.
وأوضحت المؤسّسة أنّ "هذا التحرّك يأتي في ظلّ جهود حثيثة لإعادة الخدمات الأساسيّة إلى الأهالي، وسط تحدّيات أمنيّة وإنسانيّة تشهدها المنطقة".
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