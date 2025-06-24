بزشكيان: العدو الإرهابي هو الذي بدأ الحرب إلا أن نهايتها كتبت بإرادة شعبنا والعالم رأى عظمة بلادنا

اشار الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان الى ان "تزامن هذا العدوان الإرهابي، المبني على ذرائع واهية ومكررة، مع الجهود الدبلوماسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية لتبديد سوء الفهم لدى الرأي العام عبر الحضور على طاولة التفاوض. كل ذلك في وقتٍ كانت فيه مواقف إيران منسجمة وقراراتها موحّدة، في مقابل تناقض وتخبط الطرف المقابل. ولن ينسى التاريخ خيانة الأعداء الذين لجؤوا للعدوان أثناء المفاوضات".

ولفت الى ان "اليوم، ورغم الدعاية والإعلام الموجه الذي حاول التعتيم، فقد اضطر العدو المعتدي إلى إنهاء العدوان، بعد أن تكبّد عقابًا شديدًا وتاريخيًا. ورغم الخسائر الأليمة التي لحقت بنا من فقدان أرواح أعزاء من نسائنا وأطفالنا وعلمائنا وقادتنا العسكريين، ومن أضرار لحقت بالبنية التحتية٬ فإن الخسائر التي مُني بها العدو كانت فوق التصوّر، رغم الرقابة الإعلامية المشددة".

واعتبر ان "لقد فشل العدو في تحقيق أهدافه المتمثلة في تدمير المنشآت، وتصفية المعرفة النووية، وإثارة الفوضى الداخلية. بل بالعكس، أدّت الهجمات إلى انهيار وهم “الكيان الذي لا يُقهر” وسقوط هيبته، كما دمّرت منشآت ومراكز مهمة في جغرافيا الكيان المحتل، في رسالة واضحة إلى العالم مفادها أن كلفة المغامرة ضد إيران كبيرة وثقيلة".

واكد ان "جميع مؤسسات الدولة، من وزارات وهيئات ثورية، ستُوجّه ابتداءً من اليوم كامل طاقاتها لإعادة الإعمار وتعويض المتضررين، مع مراجعة مواطن القوة والضعف في هذه التجربة، والحفاظ على الاستعداد التام، ومواصلة العمل نحو استعادة الوضع الطبيعي في كل البلاد".

واضاف٬ "نقول لجيراننا ودول المنطقة إننا نؤمن بعمق بالتعايش والاستقرار، وإن قوة إيران الدفاعية هي دومًا في خدمة السلام والمحبة بين الإخوة المسلمين وجيراننا التاريخيين. وبحكمة الجميع، سنُفشل نوايا الأعداء الساعين لإثارة الفتن والانقسامات بيننا".