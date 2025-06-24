اشار الرئيس الأميركي دونالد ​ترامب​٬ الى انني "دمرت جميع المنشآت والقدرات النووية ثم أوقفت ​الحرب​، وإسرائيل وإيران أرادتا بشكل متساو وقفها"٬ لافتا الى انني "لا أريد تغيير النظام في إيران فذلك يعني الفوضى". واعتبر ان "ضربتنا للمنشآت النووية الإيرانية كانت مثالية وتم تدمير الأهداف". وامل "التوصل إلى اتفاق مع روسيا بشأن أوكرانيا".

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: دمرت جميع المنشآت والقدرات النووية ثم أوقفت الحرب وإسرائيل وإيران أرادتا بشكل متساو وقفها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.