رئيس الأركان الإسرائيلي: الآن نعود إلى التركيز على غزة من أجل استعادة الاسرى وإسقاط حكم حماس

اشار رئيس الأركان ال​إسرائيل​ي إيال زامير، الى أن "الآن نعود إلى التركيز على غزة من أجل استعادة الاسرى وإسقاط حكم حماس".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن "إسرائيل لن تهاجم إيران وستعود جميع الطائرات بعد أن تؤدي تحية ودّية لإيران"، مضيفًا: "لن يصاب أحد بأذى ووقف إطلاق النار ساري المفعول".

واشار في تصريحات صحفية، الى انني "أقول لإسرائيل، لا تلقوا هذه القنابل وإن فعلتم ذلك فهذا انتهاك جسيم"، مضيفًا: "إسرائيل وإيران تتقاتلان منذ فترة طويلة وبقوة لدرجة أنهما لا تعرفان ماذا تفعلان".

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن "ترامب اتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وطلب منه عدم مهاجمة إيران إطلاقا"، مضيفًا: "نتانياهو أبلغ ترامب بأنه لا يستطيع إلغاء الهجوم على إيران".

وتابع: "تقرر تقليص الهجوم بشكل كبير وإلغاء استهداف عدد كبير من الأهداف".