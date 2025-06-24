خارجية العراق رحبت باتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل: تطور إيجابي نحو خفض التصعيد

أعربت ​وزارة الخارجية العراقية​، عن ترحيبها بـ"المبادرة الأميركيّة الّتي أفضت إلى اتفاق وقف إطلاق النّار بين الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة والكيان الصّهيوني، في خطوة تمثّل تطوّرًا إيجابيًّا نحو خفض التّصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة".

وأشادت في بيان، بهذا التّحرّك، مؤكّدةً "تمسّكها الدّائم بالحلول السّلميّة والدّبلوماسيّة في معالجة الأزمات الإقليميّة، وبما يضمن أمن وسلامة شعوب المنطقة، ويحول دون توسع دائرة النزّاع". وأعربت عن تهنئتها لقطر على "جهودها الدّبلوماسيّة ومساعيها في الوساطة، الّتي أسهمت في الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النّار، بما يعكس دورها في دعم الاستقرار الإقليمي".

وشدّدت الوزارة على "ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ وقف إطلاق النّار، لما لذلك من أهميّة بالغة في تهدئة الأوضاع، وتوفير بيئة مناسبة لاستئناف الحوار والمفاوضات". وتوجّهت بالتّهنئة إلى إيران، معربةً عن أملها في أن "تشكّل هذه الخطوة بدايةً حقيقيّةً نحو معالجة جذريّة ومستدامة للتوتّرات القائمة، عبر الأطر السّلميّة والدّبلوماسيّة".