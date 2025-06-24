"سانا": الانفجار الذي سُمع بمحيط دمشق ناتج عن تفجير مخلفات حرب

أفادت "الوكالة العربيّة السّوريّة للأنباء- سانا"، بأنّ "الانفجار الّذي سُمع قبل قليل في محيط العاصمة، ناتج عن تفجير مخلّفات حرب من قبل الجهات المختصّة".
وكان قد سُمع دوي انفجار في منطقة المزة في العاصمة السّوريّة دمشق، من دون معرفة طبيعته.
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