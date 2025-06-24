"سانا": الانفجار الذي سُمع بمحيط دمشق ناتج عن تفجير مخلفات حرب

أفادت "الوكالة العربيّة السّوريّة للأنباء- سانا"، بأنّ "الانفجار الّذي سُمع قبل قليل في محيط العاصمة، ناتج عن تفجير مخلّفات حرب من قبل الجهات المختصّة".

وكان قد سُمع دوي انفجار في منطقة المزة في العاصمة السّوريّة ​​دمشق​​، من دون معرفة طبيعته.