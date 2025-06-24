شكرا لقرائتكم خبر عن صحفيو الطريق يعلقون وقفتهم بعد اجتماع البلشى.. ويثمنون وعود الأعلى للإعلام والان مع تفاصيل الخبر

أعلن صحفيو جريدة "الطريق" تعليق وقفتهم الاحتجاجية التى كان من المقرر تنظيمها اليوم الثلاثاء، على سلالم نقابة الصحفيين، وذلك بعد اجتماعهم مع نقيب الصحفيين خالد البلشى وأمين صندوق النقابة هشام يونس، وما تم إطلاعهم عليه بشأن نتائج لقاء مجلس النقابة مع خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأكد الصحفيون أن المجلس الأعلى للإعلام أبدى نية حقيقية لحل الأزمة، التى بدأت بتجميد بدل 55 صحفيًا بالجريدة، نتيجة شكوى كيدية ومزاعم كاذبة ومضللة تقدم بها مالك الجريدة مدحت بركات إلى المجلس الأعلى للإعلام.

وأوضح صحفيو "الطريق" أن اللقاء أسفر عن وعد ببدء إجراءات الحل خلال الأيام القليلة المقبلة، واستئناف صرف بدل التدريب والتكنولوجيا بداية من الشهر المقبل فى موعده المعتاد، دون أى خصومات بأثر رجعى، مع الحرص على عدم تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا.

وفى ضوء هذه التطورات، أعلن الصحفيون أيضًا تعليق جميع الإجراءات التصعيدية الأخرى التى كانوا يعتزمون اتخاذها لحين التأكد من تنفيذ الوعود، مؤكدين أنهم سيتابعون عن كثب تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وتوجه الصحفيون بالشكر إلى الدكتور خالد عبد العزيز على موقفه المتفهم لأهمية البدل كجزء رئيسى من دخول الصحفيين، وليس مجرد ميزة تكميلية، كما أعربوا عن امتنانهم لنقيب الصحفيين خالد البلشى لما بذله من جهود حثيثة ومتابعة يومية للأزمة منذ بدايتها، وكذلك إلى مجلس النقابة على دعمه الكامل وتحركه الفورى لحماية حقوق الصحفيين.

كما لم يغفلوا الإشادة بدور زملائهم الصحفيين فى مختلف المؤسسات الذين دعموا موقفهم بكل السبل، مؤكدين أن وحدة الصف المهنى كانت حائط الصد الأول فى مواجهة ما وصفوه بمحاولة للنيل من الحقوق والكرامة الصحفية.