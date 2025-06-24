شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة حياة كريمة تطلق مبادرة صحة وبركة لتوزيع الفاكهة للأسر المستحقة والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة “صحة وبركة” لتوزيع الفاكهة الطازجة على الأسر المستحقة بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

تهدف مبادرة “صحة وبركة” إلى وتعزيز الوعى بأهمية الغذاء الصحى وتوفير الدعم الغذائى الأساسى للأسر المستحقة، وذلك من خلال توفير الفاكهة الغنية بالفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الأفراد، خاصة الأطفال وكبار السن، مما يتماشى مع رؤية مؤسسة حياة كريمة فى بناء مجتمعات صحية ومنتجة.

أثناء التوزيع (2)