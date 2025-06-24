برلمانى: وعى الشعب الحصن الأول فى مواجهة محاولات التشكيك وبث الفتن

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أكد النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، على أهمية الاصطفاف الوطنى الكامل خلف القيادة السياسية فى ظل ما تمر به المنطقة من تحديات غير مسبوقة، مشددًا على أن جميع القوى الوطنية والسياسية مطالبة بتحمل مسؤولياتها التاريخية فى دعم الدولة المصرية ومؤسساتها الشرعية.

وقال "إدريس" فى تصريح له، إن المرحلة الراهنة تقتضى التكاتف والالتفاف حول القيادة السياسية، من أجل حماية أمن مصر القومى والحفاظ على استقرارها الداخلى، مؤكدًا أن مصر تمثل صمام الأمان الحقيقى للمنطقة بما تملكه من ثقل إقليمى ودور محورى فى مواجهة التحديات.

وأشار النائب أحمد ادريس إلى أن وعى الشعب المصرى سيظل هو الحصن الأول فى مواجهة محاولات التشكيك وبث الفتن، وهو الضمانة الأساسية لاستمرار مسيرة التنمية والبناء التى تخوضها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف "إدريس" أن التاريخ لن يرحم من يتخاذل عن دعم وطنه فى هذه اللحظة الفارقة، مشيرًا إلى أن ما تحقق من إنجازات على مدار السنوات الماضية هو ثمرة إرادة سياسية قوية ودعم شعبى واعٍ، ولا بد من الحفاظ عليها وتعزيزها بالمزيد من الوعى والوحدة الوطنية.

واختتم "إدريس" تصريحه بتوجيه رسالة إلى كافة القوى الوطنية والشعب المصرى، دعاهم فيها إلى التكاتف، والعمل من أجل رفعة الوطن، وعدم الالتفات إلى محاولات الهدم والتشويه، قائلًا: "مصر لن يحميها إلا سواعد أبنائها المخلصين، ووحدتنا هى السلاح الأقوى فى مواجهة كل التحديات".