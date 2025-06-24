تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، رحب خلاله ولي العهد باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم اليوم، معربًا عن أمل المملكة أن يسهم في إعادة الأمن والاستقرار وتجنب مخاطر التصعيد، مؤكدًا موقف المملكة في دعم الحوار بالوسائل الدبلوماسية كسبيل لتسوية الخلافات. وأعرب الرئيس الإيراني خلال الاتصال عن شكره للمملكة لموقفها في إدانة العدوان الإسرائيلي، مجددًا تقديره للدور الذي يقوم به ولي العهد من جهود ومساعي لإعادة الأمن والاستقرار للمنطقة.



كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد يؤكد لرئيس إيران موقف المملكة الداعم لتسوية الخلافات عبر الدبلوماسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.