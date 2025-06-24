بعد وقف إطلاق النار مع إيران.. إسرائيل تقتل 71 فلسطينياً في غزة

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 50 فلسطينيًّا وإصابة أكثر من 150 بجروح، في إطلاق نار وقصف إسرائيلي استهدف منتظري المساعدات على شارع صلاح الدين وسط القطاع، وغرب مدينة رفح، واستشهد 21 فلسطينيًّا جراء غارات إسرائيلية متفرقة على منازل وتجمعات للفلسطينيين، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف تجاه المناطق الشمالية من مخيمات وسط القطاع، وعمليات نسف وتدمير لمنازل وممتلكات الفلسطينيين في مدينة خان يونس جنوبًا.
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