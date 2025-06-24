وأضاف نتنياهو أن سلاح الجو الإسرائيلي دمر مركز رادار قرب طهران رداً على انتهاكات إيران.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو هاجم نظام رادار إيراني بالقرب من طهران، وذلك بعد ساعات من سريان وقف إطلاق النار بين تل أبيب وطهران.
وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في وقت سابق الثلاثاء، من أن إسرائيل في طريقها إلى شن هجوم على إيران، مطالباً تل أبيب بعدم إلقاء القنابل.
وتعهد وزير الدفاع الإسرائيلي، في وقت سابق، بالرد على هجوم صاروخي من إيران، بدعوى انتهاكه وقف إطلاق النار الذي أعلنه ترمب، وهو ما نفته طهران.
من جانبها، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارين في العاصمة طهران، الثلاثاء، وذلك بعد أن دعا ترمب إسرائيل إلى عدم قصف إيران بعد وقف إطلاق النار الذي أعلن التوصل إليه في وقت مبكر صباح الثلاثاء.
كانت هذه تفاصيل خبر اختبار وقف إطلاق النار الأول: إسرائيل تقصف طهران رغم تحذير ترمب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.