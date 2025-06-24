اختبار وقف إطلاق النار الأول: إسرائيل تقصف طهران رغم تحذير ترمب

واجه قرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران اختباره الأول إذ نفذت إسرائيل هجمة ضد طهران اليوم، وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل امتنعت عن شن مزيد من الضربات ضد إيران عقب محادثة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وأضاف نتنياهو أن سلاح الجو الإسرائيلي دمر مركز رادار قرب طهران رداً على انتهاكات إيران.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو هاجم نظام رادار إيراني بالقرب من طهران، وذلك بعد ساعات من سريان وقف إطلاق النار بين تل أبيب وطهران.

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في وقت سابق الثلاثاء، من أن إسرائيل في طريقها إلى شن هجوم على إيران، مطالباً تل أبيب بعدم إلقاء القنابل.

وتعهد وزير الدفاع الإسرائيلي، في وقت سابق، بالرد على هجوم صاروخي من إيران، بدعوى انتهاكه وقف إطلاق النار الذي أعلنه ترمب، وهو ما نفته طهران.

من جانبها، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارين في العاصمة طهران، الثلاثاء، وذلك بعد أن دعا ترمب إسرائيل إلى عدم قصف إيران بعد وقف إطلاق النار الذي أعلن التوصل إليه في وقت مبكر صباح الثلاثاء.