وزارة الشؤون: تحويل المساعدات المالية للمستفيدين من "أمان" عن حزيران ابتداءً من 23 الحالي

أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الاجتماعية، أنّه "سيتمّ تحويل المساعدات الماليّة الشّهريّة للمستفيدين من برنامج "أمان" عن شهر حزيران، ابتداءً من الإثنين 23 حزيران ولغاية الجمعة 27 حزيران 2025".
وأوضح في بيان، أنّ "عدد المستفيدين يبلف 160,703 أسر لبنانيّة، ما يعادل 761,913 فردًا، ويبلغ مجموع الأموال المحوّلة ضمن البرنامج هذا الشّهر 18,545,805 دولارات".
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