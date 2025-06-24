قوى الأمن نفت معلومات عن تفشي فيروس في سجن رومية: الوضع الصحي يخضع لمراقبة ومتابعة

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "أحد المواقع الإخباريّة تداول معلومات تُفيد بـ"تفشّي فيروس في ​سجن رومية​ يؤدّي إلى ارتفاع في درجة حرارة الجسم وآلام مبرحة، ويستدعي في بعض الحالات إدخال المصابين إلى المستشفى". كما أشار التّقرير إلى تسجيل إصابات فرديّة، مع التّحذير من خطر انتشار العدوى في حال عدم اتخاذ الإجراءات المناسبة".

ونفت المديريّة، في بيان، "ما ورد في هذا السّياق"، مؤكّدةً أنّ "المعلومات المتداولة غير صحيحة وعارية تمامًا من الصّحة". وأوضحت أنّ "الوضع الصّحي داخل سجن رومية يخضع لمراقبة دوريّة ومتابعة دقيقة من قبل الجهاز الطبّي المختص، وبأنّه لم تُسجَّل حتّى تاريخه أي حالة تفشٍّ جماعي، أو ظهور أعراض لمرض معدٍ من شأنه أن يهدّد صحة النّزلاء أو سلامة السّجن".