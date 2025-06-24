رئيس الإمارات رحّب بإعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل: لتوفير أسباب نجاحه

أكّد رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي تلقّاه من نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، "ترحيب دولة الإمارات بإعلان اتفاق وقف إطلاق النّار بين إيران وإسرائيل"، معربًا عن أمله بأن "يشكّل الاتفاق أساسًا لتعزيز الاستقرار والأمن والسّلام في منطقة الشرق الأوسط".
وشدّد على "أهميّة توفير أسباب نجاح الاتفاق، لما فيه الخير لجميع دول المنطقة وشعوبها"، مشيرًا إلى "موقف الإمارات الثّابت تجاه دعم كل ما يصبّ في مسار السّلام والأمن الإقليميَّين".
من جانبه، أعرب بزشكيان عن شكره لبن زايد على "موقف الإمارات وتضامنها مع إيران تجاه الاستهداف العسكري الإسرائيلي لأراضيها".
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