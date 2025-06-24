وزيرة المواصلات الإسرائيلية: سنعيد فتح مطار بن غوريون بالكامل استنادا إلى تنسيق أمني

اعلنت وزيرة المواصلات الإسرائيلية، "اننا سنعيد فتح مطار بن غوريون بالكامل استنادا إلى تنسيق أمني".
ودخل وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل المعلن من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيز التنفيذ، وذلك بعد موجات مكثقة من الصواريخ الإيرانية.
ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اتفاق بين إيران وإسرائيل لوقف إطلاق النار.
وكانت قد نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إيراني كبير، قوله إن "طهران وافقت على وقف إطلاق النار مع إسرائيل بوساطة قطرية واقتراح أميركي".
وذكرت الوكالة أن "رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن ضمن موافقة إيران على اقتراح وقف إطلاق النار الأميركي في مكالمة مع طهران".
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