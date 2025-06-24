وزيرة المواصلات الإسرائيلية: سنعيد فتح مطار بن غوريون بالكامل استنادا إلى تنسيق أمني

اعلنت وزيرة المواصلات الإسرائيلية، "اننا سنعيد فتح ​مطار بن غوريون​ بالكامل استنادا إلى تنسيق أمني".

ودخل ​وقف إطلاق النار​ بين ​إيران​ و​إسرائيل​ المعلن من قبل الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ حيز التنفيذ، وذلك بعد موجات مكثقة من الصواريخ الإيرانية.

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اتفاق بين إيران وإسرائيل ل​وقف إطلاق النار​.

وكانت قد نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إيراني كبير، قوله إن "طهران وافقت على وقف إطلاق النار مع إسرائيل بوساطة ​قطر​ية واقتراح أميركي".

وذكرت الوكالة أن "رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن ضمن موافقة إيران على اقتراح وقف إطلاق النار الأميركي في مكالمة مع طهران".