لابيد: نطالب باتفاق يضمن عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا واعادة الاسرى وانهاء الحرب في غزة

طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد بـ"اتفاق يضمن عدم امتلاك ​إيران​ سلاحا نوويا، واعادة الاسرى وانهاء الحرب في غزة"، معتبرا "أننا دفعنا ثمنا باهظا وهجماتنا في إيران من أروع العمليات في تاريخ الحروب".

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