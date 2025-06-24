غوتيريش: أرحب بإعلان ترامب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وأحث البلدين على احترامه

رحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بـ"إعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب ​وقف إطلاق النار​ بين إسرائيل وإيران وأحث البلدين على احترامه"، آملا أن "يطبق وقف إطلاق النار في النزاعات الأخرى في المنطقة".

,أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت مبكر صباح اليوم التوصل إلى اتفاق لوقف كامل لإطلاق النار، وذلك بعد هجوم نفذته إيران على قاعدة العديد في قطر.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتhنياهو إن "إسرائيل وافقت على مقترح ترامب لوقف إطلاق النار مع إيران"، مؤكدا أن تل أبيب سترد بقوة على أي انتهاك له.

وأضاف مكتب نتانياهو أن "إسرائيل حققت كل أهداف الحرب"، مشيرا إلى أنه "بعد مكالمة بين ترامب ورئيس الحكومة امتنعت إسرائيل عن شن هجمات إضافية".

من جهته، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن "الكيان الصهيوني عجز عن تحقيق أهداف عدوانه" وإن إيران لن تخرق وقف إطلاق النار ما لم تخرقه إسرائيل، مشيرا إلى أن بلاده "مستعدة للحوار والدفاع عن حقوق الشعب الإيراني على طاولة المفاوضات".