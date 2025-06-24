شكرا لقرائتكم خبر عن قانون الإيجار القديم.. تعرف على فئات المستأجرين وضوابط حصرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اهتم مشروع قانون الايجار القديم بكافة فئات المستأجرين والمالكين للوحدات السكنية التي تدخل في اطار قانون الإيجار القديم، لذلك قسمها إلى ثلاث شرائح في القانون للحفاظ على تنظيم العلاقة بين وتحقيق بين المالك والمستأجر.

وقد حددت القانون الفئات التالية

الفئة الأولى وهى: الشقق المغلقة وغير المستغلة دون الاستخدام.

الفئة الثانية وهم: المستأجرون القادرون على تأمين سكن بديل.

الفئة الثالثة وهم: المستأجرون غير القادرين وهم "الأولى بالرعاية"، حيث أكدت الحكومة على دعمهم أولوية توفير وحدات سكنية بديلة لهم بأقصى سرعة.

ونص مشروع القانون في المادة (3) على مراعاة الضوابط والمعايير الآتية في حصر الشقق السكنية بقانون الإيجار القديم:

تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى فى التقسيم المعايير والضوابط الآتية:

الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.

مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.

المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.

شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.