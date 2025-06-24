الرئيس عون عرض مع جابر شؤونا تتعلق بوزارة المالية واستقبل افرام والخير

استقبل رئيس ​رئيس الجمهورية​ جوزاف عون وزير المالية ياسين جابر وعرض معه شؤوناً تتعلق بوزارته.

في سياق اخر، اجرى عون مع النائب نعمة إفرام جولة افق تناولت التطورات الراهنة لاسيما في المنطقة بعد المواجهات الاسرائيلية –الإيرانية، كذلك تناول البحث مواضيع داخلية.

واشار أفرام بعد اللقاء الى انني "تشرّفت اليوم بلقاء الرئيس عون، حيث ناقشنا التحدّيات التي يواجهها ​لبنان​ والمنطقة. تطرّقنا الى ضرورة تطوير قانون الانتخابات النيابيّة الحالي ليمنح المغتربين حقّ التصويت لكامل أعضاء المجلس النيابي، كما أهميّة إجراء الانتخابات في موعدها، والعمل على قانون إنتخابات حديث يمثّل الطوائف والمناطق. كما تناولنا ملفّات حياتيّة أساسيّة: من أزمة النفايات، إلى التعيينات الإداريّة، ومرفأ جونية ودوره الحيوي".

في السياق، لفت النائب احمد الخير بعد لقائه الرئيس عون الى انه "عرض معه المستجدات الإقليمية"، مشدداً على "اهمية تطبيق القرار 1701 وحصرية السلاح بيد الدولة وحدها وان تأخذ هذه المسألة واقعاً عملانياً في المرحلة القريبة وليس البعيدة".

وأوضح الخير ان "البحث تناول ايضاً ضرورة تشغيل مطار رينه معوض الدولي في القليعات واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك"، مؤكدا "وقوفه إلى جانب الرئيس عون في هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب التفافاً حول الدولة".

في هذا الاطار، بحث الوزير والنائب السابق نبيل دو فريج مع الرئيس عون في مواضيع محلية واقليمية اضافة إلى شؤون بقاعية .

الى ذلك اطلع الرئيس عون من وفد جمعية one voice foundation برئاسة أنطوان قلايجيان على المؤتمر الدولي الذي تنظمه في 25 تشرين الأول المقبل تحت عنوان "تفعيل وتنشيط دور لبنان ليكون مقرًا دوليًا أنموذجيًا لحوار الحضارات والثقافات والأديان"، بالتعاون مع لارا حنا واكيم، المنسقة الوطنية لبرنامج الإيمان من أجل الأرض"التابع لبرنامج (UNEP) الأمم المتحدة للبيئة"، ويهدف إلى تعزيز قيم التواصل وكسر الحواجز الوهمية بين المكونات اللبنانية وبناء جسور الحوار والتفاهم على دور لبنان التاريخي كمنبر للتلاقي والإنفتاح. واعتبر ان رعاية رئيس الجمهورية لهذا المؤتمر "ستُشكّل دعمًا نوعيًا لمسيرتنا، ورسالة واضحة للعالم بأن لبنان سيبقى واحة للحوار، وموئلاً للقيم الإنسانية السامية في زمن تعاظمت فيه الإنقسامات".

ورد عون مرحبا بـ"الوفد ومثنيا على ما تقوم به الجمعية من نشاطات في سبيل تجذر الانسان في وطنه وتأمين ما يمكنه من النماء الفكري والتربوي والسياسي والاجتماعي"، متمنيا "النجاح للمؤتمر الذي تنوي الجمعية تنظيمه"، مؤكدا أهمية تضافر الجهود لاعادة النهوض بالبلد على مختلف الأصعدة.