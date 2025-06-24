لجنة الإدارة والعدل تابعت دراسة اقتراح قانون بعد ورود ملاحظات من مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل

عقدت لجنة الإدارة والعدل النيابية برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان، وتابعت اللجنة خلال الجلسة درس اقتراح ​قانون​ كان قد بدأ نقاشه في جلسة سابقة، حيث وردت إلى اللجنة ملاحظات من ​مجلس القضاء الأعلى​، تناولت اقتراح القانون الذي درسته اللجنة كما على ملاحظات وزارة العدل التي وردت بالمرسوم رقم 315 تاريخ 13/5/2025.

وقد استوضحت اللجنة وزير العدل حول مضمون ملاحظات مجلس القضاء الأعلى، فأوضح أن المجلس أعدّ ملاحظاته بعد اكتمال تشكيله، في حين أن ملاحظات الوزارة سبقت ذلك.

وبعد التداول والمناقشة، قررت اللجنة تكليف النائب جورج عقيص بإعداد دراسة تتناول المواد التي طالتها الملاحظات، سواء تلك الواردة من وزارة العدل أو من مجلس القضاء الأعلى، على أن تُرفع الدراسة إلى اللجنة قبل موعد الجلسة المقبلة، تمهيداً لمتابعة النقاش حول الاقتراح في ضوء الملاحظات كافة.

وقد رُفعت الجلسة على أن تستكمل اللجنة أعمالها في موعد لاحق.